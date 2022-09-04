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الأحد، 04-09-2022 01:48 م

قراءة في رواية حارسة للكاتب عبدالهادي المدادحة

كتب-


الوكيل الإخباري-  نظمت مبادرة خطوات، مساء أمس السبت، حوارية حول رواية الكاتب الروائي الدكتور عبد الهادي المدادحة "حارسة" في قاعة متحف الحياة الشعبية التابع لبلدية الكرك، وتدور أحداثها زمانا ومكانا في مدينة الكرك.

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وقال المحامي حسني الصعوب، إن اللافت ليس فقط براعة السرد وقوة الحبكة، ولكن أيضا مهارة توظيف الزمان داخل المكان وترابط الأحداث وإنعاش صورة حارسه في الأذهان والتصاق شخصيات الرواية في الذاكرة الشعبية وتوجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة للمتلقي وإنعاش الذاكرة الجمعية المستندة لتاريخ عميق.


وأضاف هذا يعني أن الراوي الملحمي نفسه تحول من خلال التجربة الممتدة من ناشط اجتماعي إلى مثقف مطلع ثم إلى مثقف عضوي وإلى مثقف مشتبك يضعه ويضع الرواية الأردنية أمام بدايات تحول عميق نحو مسار جديد يوظف لصالح بناءات النهوض الاجتماعي ورفع منسوب الذائقة الأدبية وعرض الصعوب السيرة الذاتية للكاتب المدادحة العملية والأكاديمية وإسهاماته المميزة كمثقف عضوي منتم لتراب الوطن، مجسدا ذلك بأعماله الأدبية المختلفة.

 

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