قرابة ربع مليار دينار دفعها الأردنيون على السفر في 4 اشهر

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شهدت مدفوعات السفر التي انفقها الأردنيين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً واضحاً وكبيراً وصل إلى 166.4%.

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وبينت الأرقام الرسمية، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن ميزان مدفوعات السفر حتى نيسان الماضي وصلت إلى 245.1 مليون دينار بنسبة زيادة وصلت إلى 166% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2021.



وكما شهد ميزان المقبوضات على السفر ارتفاعا خلال الأشهر الاربعة الاولى من العام الحالي 252.7% ليصل إلى 860.5 مليون دينار بالمقارنة مع ذات الفترة من 2021.



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