قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

الوكيل الإخباري - قارب عدد المقترعين أن يصل إلى مليون مقترع في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان.



واظهرت ارقام الهيئة المستقلة للانتخابات التي رصدها "الوكيل الاخباري" أن 925.237 مُقترعاً أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان، حتى الساعة 3:30 عصراً.



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وكشفت الأرقام أن نسبة الاقتراع في كل محافظات المملكة بلغت 20.12 %، حيث وصلت نسبة الذكور المصوتين إلى 10.77 %، ونسبة الإناث 9.35 %.



وتاليا نسب التصويت و اعداد المقترعين في المحافظات:



عمان: 9.76% - 179377مقترعا

اربد: 26.17% - 213655 مقترعا

الكرك: 38.43%- 68314 مقترعا

الطفيلة: 34.44% - 20373 مقترعا

المفرق: 42.57% - 87280 مقترعا

البلقاء: 24.79% - 79130 مقترعا

الزرقاء: 11.07% - 74409 مقترعا

جرش: 39.94% - 46448 مقترعا

معان: 43.99% - 38680 مقترعا

العقبة: 21.24% 20097 مقترعا

عجلون: 44.64% - 45706 مقترعا

مادبا: 30.44% - 35956 مقترعا







