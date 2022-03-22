الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

تصل للحبس 3 سنوات.. تعرّف على عقوبة تصوير أوراق الاقتراع

قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

راصد: أعمال شغب وشراء أصوات في بعض المراكز الانتخابية

معان الأعلى وعمّان الأقل .. نسب الاقتراع حتى الساعة 2:30

العمل تدعو القطاع الخاص لتسهيل مغادرة العاملين لممارسة حقهم في الاقتراع

الأحوال المدنية تصدر 135 بطاقة شخصية في يوم الاقتراع

المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

الثلاثاء، 22-03-2022 03:38 م

قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

bb5ffae5-4478-4484-8d35-d930b08d693d


الوكيل الإخباري - قارب عدد المقترعين أن يصل إلى مليون مقترع في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان. 

واظهرت ارقام الهيئة المستقلة للانتخابات التي رصدها "الوكيل الاخباري" أن 925.237 مُقترعاً أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان، حتى الساعة 3:30 عصراً.

اضافة اعلان


وكشفت الأرقام أن نسبة الاقتراع في كل محافظات المملكة بلغت 20.12 %، حيث وصلت نسبة الذكور المصوتين إلى 10.77 %، ونسبة الإناث 9.35 %. 

وتاليا نسب التصويت و اعداد المقترعين في المحافظات: 


عمان: 9.76% - 179377مقترعا 
اربد: 26.17% - 213655 مقترعا
الكرك: 38.43%- 68314  مقترعا
الطفيلة: 34.44% -  20373 مقترعا 
المفرق: 42.57% - 87280 مقترعا
البلقاء: 24.79% - 79130 مقترعا
الزرقاء: 11.07% - 74409 مقترعا
جرش: 39.94% - 46448 مقترعا
معان: 43.99% - 38680 مقترعا
العقبة: 21.24% 20097  مقترعا
عجلون: 44.64% - 45706 مقترعا
مادبا: 30.44% - 35956 مقترعا




 




 

 


 

إقرأ ايضا
932360ef-2680-485f-ac37-f25bf776479e

تزايد إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في المفرق

3202217162927168401804

الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

2013161453RN381

راصد: أعمال شغب وشراء أصوات في بعض المراكز الانتخابية

M63A9710 - Copy

زيادة خلوات مركز اقتراع ضبعة

66d64314-edea-461d-a052-00f6f62cdf73

معان الأعلى وعمّان الأقل .. نسب الاقتراع حتى الساعة 2:30

0L5A0247

العمل تدعو القطاع الخاص لتسهيل مغادرة العاملين لممارسة حقهم في الاقتراع

أخبار متعلقة
3469491c-37ef-4d60-93d6-241491c2c917

13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

شس433333333333333333333

الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

M63A9710 - Copy

مستقلة الانتخاب تدعو للتبليغ عن المخالفات خلال عملية الاقتراع

001

المستقلة للانتخابات: إنشاء وحدة تعنى بشؤون الأحزاب

348e9b9371563eb78418b31f3def37f8

توصية بإحالة مخالفات في "الأردنية والهاشمية ومؤتة والتكنولوجيا" لمكافحة الفساد

62125e252cd38

مركز الأمن السيبراني يعلّق على ادعاءات مواطنين بتعرض هواتفهم للاختراق عبر "بيغاسوس"