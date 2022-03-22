قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

الوكيل الإخباري - قارب عدد المقترعين أن يصل إلى مليون مقترع في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان.
واظهرت ارقام الهيئة المستقلة للانتخابات التي رصدها "الوكيل الاخباري" أن 925.237 مُقترعاً أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان، حتى الساعة 3:30 عصراً.
وكشفت الأرقام أن نسبة الاقتراع في كل محافظات المملكة بلغت 20.12 %، حيث وصلت نسبة الذكور المصوتين إلى 10.77 %، ونسبة الإناث 9.35 %.
وتاليا نسب التصويت و اعداد المقترعين في المحافظات:
عمان: 9.76% - 179377مقترعا
اربد: 26.17% - 213655 مقترعا
الكرك: 38.43%- 68314 مقترعا
الطفيلة: 34.44% - 20373 مقترعا
المفرق: 42.57% - 87280 مقترعا
البلقاء: 24.79% - 79130 مقترعا
الزرقاء: 11.07% - 74409 مقترعا
جرش: 39.94% - 46448 مقترعا
معان: 43.99% - 38680 مقترعا
العقبة: 21.24% 20097 مقترعا
عجلون: 44.64% - 45706 مقترعا
مادبا: 30.44% - 35956 مقترعا