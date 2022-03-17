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الخميس، 17-03-2022 09:17 م

قُرابة نصف مليار دولار عائدات قطاع السياحة خلال أول شهرين من 2022

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الوكيل الاخباري - أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من عام 2022، بمقدار 306.3 مليون دولار أو ما نسبته 196.5 بالمئة عن مستواه خلال الفترة ذاتها من العام 2021، ليصل إلى 462.3 مليون دولار.اضافة اعلان


وجاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال الشهرين الماضيين بنحو 265 ألف سائح، ليصل إلى 387 الف سائح.

وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات ذاتها ارتفاع عائدات الدخل السياحي لشهر شباط من عام 2022 بمقدار 148 مليون دولار، ما نسبته 206 بالمئة، عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 220 مليون دولار.

وجاء ذلك نتيجة زيادة عدد السياح خلال الشهر ذاته بنحو 126 ألف سائح، وصولًا إلى 182 ألف سائح.

وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 39.5 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بما نسبته 23.4 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي.


 




 

 


 

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