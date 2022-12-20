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الثلاثاء، 20-12-2022 09:09 م

قرابة 100 ألف مشترك في الامتحان التكميلي للتوجيهي للعام الحالي

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، الثلاثاء، إن العلامة المعتمدة في الدورة التكميلية للثانوية العامة (التوجيهي) خلال العام المقبل هي العلامة الأحدث وليست الأعلى.

وأشار كنانة عبر برنامج "صوت المملكة"، إلى مشاركة نحو 100 ألف طالب في امتحان العام الحالي، وأكد حرص الوزارة على أن يكون الامتحان موازيا في مستواه للامتحان العام الذي يجري بالصيف وذلك لتحقيق العدالة بين الطلاب.

ويبدأ الامتحان يوم الثلاثاء المقبل، وينتهي في 16 كانون الثاني/يناير المقبل، ويبلغ عدد الذين سيستكملون متطلبات النجاح نحو 86 ألف طالب، و 14 ألف طالب لأغراض رفع المعدل، وستكون أغلبية الطلبة من الفرع الأدبي بـ46 ألفا و489 طالبا.

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