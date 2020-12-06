قرارات اقتصادية جديدة للتخفيف على الأردنيين

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ترقب
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - قرارات حكومية مرتقبة مصيرية ، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وفق تصريحات الحكومة في وقت سابق .

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أولى تلك القرارات ، حول عودة عمل المطاعم ، أيام الجمع ، والسماح لهم بخدمة التوصيل "ديلفري"، الأمر الذي يساهم في التخفيف على قطاع المطاعم ، عدا عن الشعور بالارتياح العام من قبل مواطنين، في حال الإعلان عن هذا القرار .

 

القرار الثاني ، ما أعلنه وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين حول الحد الأدنى من الأجور.


وقد بين القطامين ،  اليوم الاحد ، انه من غير المنطقي رفع الحد الأدنى للأجور على القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كورونا،  ما يعني أن القرار سيكون لصالح أرباب العمل ، وفي ذات الوقت عدم تخفيض الحد الأدنى.

 

القرار الثالث، فيما يتعلق بتحديد القطاعات المتضررة والاكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا والتي ستستفيد من برنامج استدامة ، حيث ستصدر بموجب أمر دفاع جديد، وفق مدير عام المؤسسة العامة للضمان الأجتماعي الدكتور حازم رحاحلة.

 

ولفت إلى وجود آلية مع البنوك لتسهيل عملية وصول المستحقات الى أصحابها.

 

 

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