قرارات اقتصادية سارة في طريقها للأردنيين

الوكيل الإخباري - على ضوء تصريحات وزير العمل ووزيـر الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ، بشأن تنظيم سوق العمـل، لتسهيل أعمال الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، يترقب الأردنيون قرارات حكومية ، شأنها توفير فرص عمل للعديد من الفئات الذين باتوا يشكون البطالة ، على وقع ضيق الحال ، خاصة في ظل جائحة كورونا.

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وتعتزم وزارة العمل، على تنظيم السوق المحلي، وضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص، ما يزيد من وتيرة التفاؤل نحو الأفضل لدى الشاب الأردني، لتحسين الوضع المعيشي للكثير من العائلات .



ولفت القطامين - في وقت سابق - أنه يجري استكمال العديد من الإجراءات بالتشارك مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف إعادة تنظيم سوق العمل والتوسع في تشغيل الأردنيين بمختلف المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وخلال الفترة القريبة المقبلة ، ستزف الحكومة البشرى للأردنيين ، المتمثلة بقرارات اقتصادية هامة ، بعد الانتهاء من دراسة الخطط وآلية العمل على تنفيذها.

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