قرارات اقتصادية هامة لتحسين أوضاع الأردنيين

الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون قرارات اقتصادية هامة بشأن تنظيم سوق العمـل، لتسهيل أعمال الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، من أجل توفير فرص عمل للعديد من الفئات الذين باتوا يشكون البطالة ، على وقع ضيق الحال ، خاصة في ظل جائحة كورونا.



وتعتزم وزارة العمل، تحسين أوضاع الأردنيين، من خلال تنظيم السوق المحلي، وضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص، ما يزيد من وتيرة التفاؤل نحو الأفضل لدى الشاب الأردني، لتحسين الوضع المعيشي للكثير من العائلات .



ولفت وزير العمل ووزيـر الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين - في وقت سابق - أنه يجري استكمال العديد من الإجراءات بالتشارك مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف إعادة تنظيم سوق العمل والتوسع في تشغيل الأردنيين بمختلف المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

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