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الثلاثاء، 02-07-2024 01:59 م

قرارات جديدة صارمة بقضية الحجاج الأردنيين

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الوكيل الاخباري - قررت النِّيابة العامة، إغلاق 3 شركات في قضية الحجاج الأردنيين الذين غادروا من خلال المكاتب الخاصة وخارج البعثة الرَّسمية الأردنية.

كما قررت النِّيابة العامة الحجز على الأموال والمتحصِّلات الجُرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية في قضية الحجاج الأردنيين.

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و ارتفع عدد المشتكى عليهم في قضية الحجاج الأردنيين إلى 54 شخصًا، كما ارتفع عدد الموقوفين على ذمة القضية إلى 27 شخصًا مشتكى عليهم.

 

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