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الأربعاء، 08-09-2021 04:27 م

قرارات جديدة لمجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

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 الوكيل الاخباري - اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الاربعاء الموافق 8/9/2021 في جلسته رقم (35/2021) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدد من القرارات أهمها :

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفنون البصرية/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العلوم الحياتية/برنامج الماجستير) في الجامعة الاردنية.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة/ برنامج الماجستير) في الجامعة الاردنية.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التربية/برنامج الدبلوم العالي) في جامعة الحسين بن طلال.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (المناهج العامة وطرق التدريس/برنامج الماجستير) في جامعة الحسين بن طلال.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (مناهج وأساليب تدريس/ برنامج الدكتوراه) المشترك مع جامعة مؤتة في جامعة الحسين بن طلال.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم البيانات والذكاء الاصطناعي/برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (امن المعلومات/برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات /برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص(التغذية السريرية والحميات/برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة العمارة/برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الاعمال الدولية/ برنامج الماجستير) في جامعة جرش.
اقرار المجالات المعرفية لتخصص (الامن والسلامة/برنامج الدبلوم المتوسط).
الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (الامن والسلامة/برنامج الدبلوم) في اكاديمية الامير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية.
الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (الدعم اللوجستي/برنامج الدبلوم المتوسط) في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية.
الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة التزويد/برنامج الدبلوم المتوسط) في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية.
الموافقة على تنسيب مجلس أمناء كلية توليدو الأهلية بتعيين (الدكتور عيسى أحمد عيسى العزام) عميداً للكلية.
الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية الأمير فيصل الفنية العسكرية .
استمرارية الاعتماد العام لكلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات العسكرية.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة الاتصالات/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات العسكرية.
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الاتصالات وشبكات الحاسوب/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات العسكرية.

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