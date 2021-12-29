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الأربعاء، 29-12-2021 02:08 م

قرارات جديدة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

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الوكيل الإخباري - أصدر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس، ظافر يوسف الصرايرة، عددا من القرارات.

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وتاليا قرارات المجلس:
استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (أصول الدين/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العقيدة/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العقيدة/ برنامج الدكتوراة) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الحديث/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الحديث/ برنامج الدكتوراة) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التفسير/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التفسير/ برنامج الدكتوراة) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفقه وأصوله/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفقه وأصوله/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القضاء الشرعي/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القضاء والسياسة الشرعية/ برنامج الدكتوراة) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الدراسات الإسلامية/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الرياضيات/ برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الرياضيات/ برنامج الماجستير) في جامعة مؤتة.


استمرار ية الاعتماد الخاص لتخصص (الكيمياء الصناعية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العلوم الطبية والمخبرية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة العربية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة إربد الأهلية.


استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الشريعة والدراسات الإسلامية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان العربية.


الموافقة على الاعــتــمــــاد الخـــاص لتخصص (قياس وتشخيص اضطرابات التوحد/ برنامج الدبـــلـــوم المتـــوسط) فـــــــــي (كلية الأميرة ثروت/ كلية جامعية متوسطة خاصة).

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