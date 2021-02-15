قرارات حكومية حاسمة بعد تقييم الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - على ضوء تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة الصحة ، بشأن الوضع الوبائي الراهن ، حيث عبّروا عن قلقهم إزاء ذلك ، فقد أضحت حالة الترقّب الشعبي سيد الموقف ، للقرارات الحكومية ، من أجل كبح جماح فيروس كورونا.
وكان رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور فراس الهواري ، صرح يوم امس الأحد بأنه يمكن تقييم الوضع الوبائي الراهن بعد (5) أيام ، لاتخاذ القرارات الحكومية المناسبة ، بعد دراسة مدى ارتفاع الإصابات بالوفيات على مدار أيام متتالية .
أيام حاسمة ، وتصدر قرارات رسمية بالتوجهات والإجراءات الحكومية ، من أجل الوصول إلى تسطيح المنحنى الوبائي ، ويُقطع الشكّ باليقين ، فيما يتعلّق بتلك القرارات .
وأهم القرارات المنتظرة ، فيما يتعّلق بدوام طلبة المدارس، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد تقييم الوضع الوبائي لها - المدارس - .
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