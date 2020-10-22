قرارات حكومية حول صلاة الجمعة وحظر التجول والإعلان عن امري الدفاع 19 و 20







الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت الحكومة عن إيجاز صحفي لوزيري الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملفّ كورونا الدكتور وائل الهياجنة، قرابة الساعة الثالثة في رئاسة الوزراء، للحديث عن آلية تنفيذ حظر التجول الشامل يوم غد الجمعة الموافق 23 من الشهر الحالي، وإعلان أمريّ الدفاع 19 و20.