قرارات حكومية سارة تدخل حيز التنفيذ قريبا

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- تعتزم الحكومة تنفيذ عدد من القرارات الرسمية ، خلال الفترة القادمة وفق تصريحات لمسؤولين في وقت سابق .

اضافة اعلان

فقد أعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، عن صدور قرار وزير الداخلية مازن الفراية بالسماح بالشحن إلى العراق بنظام (door to door) اعتبارا من 22/8/2021، مع السماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير بطريقة (back to back).

وضمن المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية تعتزم الحكومة ، إلغاء الحظر الليلي على ضوء تقييم الوضع الوبائي الراهن، حيث ارتفاع وتيرة التطعيم لدى الأردنيين خلال الفترة الراهنة .

كما سيسمح بإجراءات الانتخابات الخاصة بالنقابات والجمعيات والأندية ، عدا عن العمل بزيادة السعة المقعدية لوسائل النقل العام والتي ستصل إلى 100%.

وفي الأول من أيلول يبدأ الطلبة بالعودة إلى المدارس ، وتلقي التعليم الوجاهي ضمن الاشتراطات الصحية وفق البروتوكول الصحي ، لضمان صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس ، وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس.

وفي سياق منفصل فقد أكد مدير آثار جرش محمد الشلبي، أن مديرية آثار جرش بدأت بتهيئة الموقع الأثري وتركيب المعدات واللوازم المتعلقة بمكان إقامة الفعاليات والمسارح لمهرجان جرش للثقافة والفنون والذي سيعقد نهاية شهر أيلول/ سبتمبر.