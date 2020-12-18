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الجمعة، 18-12-2020 05:28 م

قرارات حكومية سارّة للأردنيين خلال أيام

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مصادر مطلعة لموقع الوكيل الاخباري ان قرارات حكومية هامة من المتوقع ان تصدر الاسبوع الحالي حول التعامل مع وباء كورونا في الاردن .
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ووفق المصادر ان القرارات تخص اعادة النظر بالحظر الشامل يوم الجمعة والحظر الجزئي وعودة عمل قطاعات مغلقة وغيرها من القرارات التي تهدف على اعادة الحياة الى طبيعتها بالمملكة .

 وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اكد امس ان الحكومة تعمل على المواءمة بين إجراءات المحافظة على الصحة العامة وعدم تضرر القطاع الاقتصادي.

وأضاف خلال لقاء جلالة الملك مع شخصيات من محافظات عدة، في قصر الحسينية الخميس، إلى توجه الحكومة نحو الفتح التدريجي الآمن للقطاعات خلال الفترة المقبلة.

 




 

 


 

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