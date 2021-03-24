قرارات حكومية عاجلة ومتسارعة لمواجهة كورونا وسط مؤشر صحي خطير

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وفق الاحصائية الصادرة عن وزارة الصحة امس بشأن تفاصيل الوضع الوبائي في المملكة بالمجمل فقد ظهرت مؤشرات خطيرة تدل على تفاقم الوضع الوبائي .

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فقد وصلت عدد الاصابات النشطة الى 99762 اصابة نشطة في المملكة بينما وصلت نسب الاشغال في اقليم الوسط الى مستويات خطيرة .

حيث وصلت نسبة اشغال اسرة العناية الحثيثة الى 79% واسرة العزل الى 71% وهي نسب مرتفعة .

وكان وزير الصحة المكلف مازن الفراية قد صرح في وقت سابق ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لكي لا تلجأ للحظر الشامل ولكن اذا تعرض القطاع الصحي للخطر فان الخيار سيكون مطروحا بقوة .

الناطق باسم الحكومة صخر دودين قال في وقت سابق ان الحكومة تبذل جهودها لتخفيف الاعباء الاقتصادية على المواطنين مشيرا الى اقرار حزمة من الاجراءات التخفيفية للمواطنين مطلع الاسبوع القادم .

فيما قرر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس تكليف جميع العاملات من الأمهات اللواتي لديهن أطفال في دور الحضانة ورياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالعمل عن بُعد .



