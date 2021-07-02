قرارات حكومية في طريقها للتنفيذ بعد شهرين

الوكيل الإخباري - ترقّب شعبي ، للعمل بقرارات رسمية ، وفق المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية ، نتيجة لتحسن الوضع الوبائي ، حيث جائحة كورونا.

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وأهم تلك القرارات ، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول (9) القادم، إلغاء كافة أشكال الحظر في كل المحافظات والسماح بالتعليم بالمدارس ورياض الأطفال والجامعات، عدا عن السماح لكافة القطاعات في العمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100%.

الأمر يتطلب في هذه المرحلة ، الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، واستخدام المعقمات .

وما يهم أيضا ، تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، الذي من شأنه كبح جماح الفيروس ، الذي بات يشكل كابوسا عالميا .