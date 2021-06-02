قرارات حكومية مبشّرة للأردنيين خلال يوم واحد

الوكيل الإخباري - عبّر أردنيون عن سعادتهم حيال القرارات الحكومية ، التي تم إصدارها يوم أمس الثلاثاء ، والتي تُعنى بإعادة الحياة تدريجيا ، والتخفيف على المواطنين ، بعد قرارات صارمة تم اتخاذها سابقا نتيجة لجائحة كورونا.

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أولى القرارات الحكومية ، ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشأن المنشآت التي كانت سابقاً قد استفادت من برنامج استدامة في مرحلته الأولى بصفتها من المنشآت الأكثر تضرراً أو من المنشآت غير المصرح لها بالعمل تستمر استفادتها منه حتى نهاية العام الجاري ما لم يطرأ أي تغيرات على الأسباب التي استوجبت شمولها في البرنامج.

القرار الثاني ، البلاغ الصادر من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، والذي يحمل رقم (38) لسنة 2021، والذي أصدره أمس الثلاثاء، القاضي بالسّماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التنقّل والتجول خلال ساعات الحظر الليلي ، وذلك بدءاً من منتصف حزيران (الشهر الحالي).

القرار الثالث ، ما أقرته الحكومة ، حول السماح بتقديم "الأراجيل" في الساحات الخارجية للمقاهي، اعتبارا من 15 حزيران المقبل، حيث انتظار الأردنيين لهذا القرار.

جاء ذلك على لسان وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي خلال تصريحات صحفية ، تتحدّث عن الفتح التدريجي للقطاعات وصولا إلى " صيف آمن ".