قرارات حكومية مرتقبة

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون قرارات حكومية هامة ، على ضوء مستجدات الوضع الوبائي الراهن ، حيث الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المملكة.

اضافة اعلان



ويأتي ذلك ، على ضوء تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة الصحة ، حيث أشاروا أن الحكومة تبحث في عدد من القرارات ، للخروج بها والإعلان عنها للأردنيين ، عقب دراسة للشأنين الاقتصادي والصحي ، تحسّبا من زيادة وطأة الفيروس على المجتمع .

ويتم مراجعة القرارات بشكل دوري ، ويتم إعادة النظر بها كل (14) يوما ، فإما يتم الاستمرار بها أو يتم العدول عنها ، وهذا بحسب الدراسة التي تقوم بها الجهات المعنية مع وزارة الصحة ، مع التشديد على الإجراءات الصحية الوقائية ، متمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





