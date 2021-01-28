قرارات حكومية مرتقبة

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون قرارات حكومية هامة ، على ضوء مستجدات الوضع الوبائي الراهن ، حيث الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المملكة.
ويأتي ذلك ، على ضوء تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة الصحة ، حيث أشاروا أن الحكومة تبحث في عدد من القرارات ، للخروج بها والإعلان عنها للأردنيين ، عقب دراسة للشأنين الاقتصادي والصحي ، تحسّبا من زيادة وطأة الفيروس على المجتمع .
ويتم مراجعة القرارات بشكل دوري ، ويتم إعادة النظر بها كل (14) يوما ، فإما يتم الاستمرار بها أو يتم العدول عنها ، وهذا بحسب الدراسة التي تقوم بها الجهات المعنية مع وزارة الصحة ، مع التشديد على الإجراءات الصحية الوقائية ، متمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي.
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