قرارات حكومية مصيرية قيد الانتظار

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون بفارغ الصبر ، قرارات حكومية مصيرية ، نهاية العام الحالي 2020 ، فيما يتعلّــق بالحظر الشامل والحظر الجزئي ، إضافة إلى مصير عودة الطلبة إلى المدارس .

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ويأتي ذلك ، على ضوء تصريحات حكومية سابقة ، تشير إلى دراسة الوضع الوبائي الراهن ، وإمكانية العودة التدريجية إلى الحياة بشكل طبيعي، وفتح قطاعات تم إغلاقها لكونها تعتبر مكانا لتجمعات المواطنين، ما يزيد من تفشّي فيروس كورونا .

وكان مسؤولون في وزارة الصحة ، أوضحوا أن الأمر بحاجة لدراسة مستفيضة لأسابيع ، فيما يتعلق بأعداد الإصابات والوفيات لفيروس كورونا ، وهذا يتضح بعد نحو (20) يوما ، فإما الاستمرار بالإجراءات المعمول بها ، أو العدول عنها .

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