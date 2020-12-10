الخميس 10-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

إجراء عملية نادرة في الاردن

موسكو: تطعيم أكثر من 150 ألف شخص بلقاح كورونا الروسي

البحرين: وفاتان و201 إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء : سنتجاوز الجائحة بخير

عبدالمنعم العودات رئيساً لمجلس النواب

ولي العهد ينشر صورة عبر حسابه على الإنستغرام - شاهد

قرارات حكومية مصيرية قيد الانتظار

روسيا: 562 وفاة و27927 إصابة جديدة بكورونا

الخميس، 10-12-2020 03:51 م

وفق الوضع الوبائي الراهن

قرارات حكومية مصيرية قيد الانتظار

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون بفارغ الصبر  ، قرارات حكومية مصيرية ، نهاية العام الحالي 2020 ، فيما يتعلّــق بالحظر الشامل والحظر الجزئي ، إضافة إلى مصير عودة الطلبة إلى المدارس .

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ويأتي ذلك ، على ضوء تصريحات حكومية سابقة ، تشير إلى دراسة الوضع الوبائي الراهن ، وإمكانية العودة التدريجية إلى الحياة بشكل طبيعي، وفتح قطاعات تم إغلاقها لكونها تعتبر مكانا لتجمعات المواطنين، ما يزيد من تفشّي فيروس كورونا .

 

وكان مسؤولون في وزارة الصحة ، أوضحوا أن الأمر بحاجة لدراسة مستفيضة لأسابيع ، فيما يتعلق بأعداد الإصابات والوفيات لفيروس كورونا ، وهذا يتضح بعد نحو (20) يوما ، فإما الاستمرار بالإجراءات المعمول بها ، أو العدول عنها .

 

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