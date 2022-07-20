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الأربعاء، 20-07-2022 07:47 م

قرارات حكومية هامة بشأن الادوية والمستحضرات الصيدلانية

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الوكيل الاخباري - قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات ان المؤسسة ستخاطب مدير عام الجمارك بمنع ادخال اي دواء من المناطق الحدودية الا بموافقة المؤسسة العامة للغذاء للدواء مهما كانت كميته، حرصا على سلامة المواطن والحفاظ على صحته.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مهيدات لنقابة الصيادلة ولقاءه نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة واعضاء مجلس النقابة بحضور مديرة الدواء د. امل ابوالرب.

واضاف مهيدات ان المؤسسة قررت وقف عمل تطبيقات التسويق الالكتروني للادوية والمستحضرات الصيدلانية، خاصة وانها تتعارض مع القوانين والانظمة وتستخدم وسائل نقل غير مضمونة او مأمونة، وتسيء لسمعة مهنة الصيدلة والعاملين فيها.

واشار ان المؤسسة على استعداد لايجاد دور رقابي للنقابة على الصيدليات بموجب القوانين والانظمة التي تحكم القطاع الدوائي وذلك بالتعاون مع المؤسسة.

ودعا مهيدات النقابة ابلاغ المؤسسة باي صيدلية يتم اغلاقها بوقف توريد الادوية لها من المستودعات وخاصة الادوية الخطرة.

واشار ان المؤسسة ستقوم بالتفتيش والتدقيق على العيادات التي تقوم ببيع الادوية للمرضى، داعيا النقابة بابلاغ المؤسسة عن اية تجاوزات بهذا الخصوص، لتقوم بدورها بتطبيق القانون عليها.

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