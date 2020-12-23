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الأربعاء، 23-12-2020 03:26 م

قرارات حكومية هامة بشأن التأمين الصحّي وصرف الأدوية

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 الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على اعتبار بطاقات التأمين الصحّي المنتهية مجدّدة تلقائيّاً لفئة موظّفي ومتقاعدي الدّولة، لمن يتمّ اقتطاع اشتراك التأمين الصحّي منهم شهريّاً، وذلك اعتباراً من تاريخه ولغاية 30/4/2021م.
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كما تضمّن القرار اعتبار بطاقات التأمين الصحّي المنتهية مجدّدة تلقائيّاً لفئات: المادّة (30) من نظام التأمين الصحي، وكبار السنّ فوق 60 عاماً، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنيّة، وشبكة الأمان الاجتماعي، والأسر الفقيرة، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ 30/4/2021م.

وبحسب القرار، لن تكون هناك حاجة لمراجعة مكاتب إصدار وتجديد بطاقات التأمين الصحّي لجميع الفئات المشمولة أعلاه.
وشمل القرار اعتبار كتب الإعفاءات الطبيّة المنتهية التي تخصّ مرضى الفشل الكلوي المزمن للأردنيين، وكتب الإعفاءات الطبيّة الخاصّة بغسيل الكلى ومرض السرطان لأبناء قطاع غزّة الصادرة عن إدارة التأمين الصحّي مجدّدة تلقائيّاً، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ 30/4/2021م.

كما شمل أيضاً اعتبار قرارات الموافقة على صرف الأدوية مجدّدة تلقائيّاً للمرضى الحاصلين على موافقات سابقة، دون الحاجة للعرض على اللجنة الفنيّة المختصّة والاكتفاء بتقرير الأخصّائي المعالج لغايات الصرف، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ 30/4/2021م.

 




 

 


 

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