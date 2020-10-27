قرارات حكومية هامة تدخل حيز التنفيذ بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - دخلت قرارات حكومية ، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء بعد أن صدرت في الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، إثر جائحة كورونا.

اضافة اعلان



القرارات تتمثّل ، بالعمل بتعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا، بمقتضى البند (ثالثاً) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020.



وبموجب التعليمات، يتولى ديوان المحاسبة مراقبة مدى التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بأوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ومنها:

فحص حرارة الموظفين، والتأكد من تنزيل تطبيق أمان على هواتفهم، والتزام الموظفين بوضع الكمامة بحيث تغطي الأنف والفم معاً أثناء الدوام الرسمي وعند استقبال المراجعين والتعامل معهم.



ونصت التعليمات على وجود مسافة تباعد مناسبة بين الموظفين داخل كل دائرة وبين الموظفين والمراجعين أثناء تقديم الخدمة ووجود خطة لتدوير الموظفين والعمال بالحد الأدنى لاستدامة العمل مع توفير مواد التعقيم فيها، واستخدام وسائل بديلة لجهاز البصمة لإثبات دوام الموظفين.

وأكدت التعليمات ضرورة استخدام الموظفين لمدخل جهاز التعقيم إن وجد قبل دخوله مقر عمله، والالتزام بالإجراءات الوقائية المقررة من الجهات المختصة عند استخدام الحافلات التي تنقل الموظفين.





اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



