الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
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قرارات حكومية هامة خلال الايام القادمة منها زيادة ساعات عمل المنشآت

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الثلاثاء، 13-04-2021 11:55 م

قرارات حكومية هامة خلال الايام القادمة منها زيادة ساعات عمل المنشآت

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان الاقبال على مطعوم كورونا في المحافظات جيد وبالمجمل هناك تخلف عن مواعيد اخذ المطاعيم وصل الى 30% من مجمل المواعيد .

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ووعد الهواري باجراءات قادمة حيث تم الاجتماع اليوم مع ادارة الازمات لدراسة السماح للمواطنين باخذ المطاعيم بعد الافطار في رمضان وذلك بعد تشكيل فرق خاصة باعطاء المطاعيم . 

 

كما اشار الى وجود دراسة حكومية الان لزيادة ساعات عمل المنشآت الى الساعة الثامنة مساء . 

 

ولفت الهواري ان هناك اخبار مغلوطة عن خطر المطاعيم مضيفا الى ان هناك ما معدله 2% اصيبوا بكورونا بعد اخذ جرعتي مطعوم فيروس كورونا . 

 




 

 


 

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