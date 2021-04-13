قرارات حكومية هامة خلال الايام القادمة منها زيادة ساعات عمل المنشآت

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان الاقبال على مطعوم كورونا في المحافظات جيد وبالمجمل هناك تخلف عن مواعيد اخذ المطاعيم وصل الى 30% من مجمل المواعيد .

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ووعد الهواري باجراءات قادمة حيث تم الاجتماع اليوم مع ادارة الازمات لدراسة السماح للمواطنين باخذ المطاعيم بعد الافطار في رمضان وذلك بعد تشكيل فرق خاصة باعطاء المطاعيم .

كما اشار الى وجود دراسة حكومية الان لزيادة ساعات عمل المنشآت الى الساعة الثامنة مساء .

ولفت الهواري ان هناك اخبار مغلوطة عن خطر المطاعيم مضيفا الى ان هناك ما معدله 2% اصيبوا بكورونا بعد اخذ جرعتي مطعوم فيروس كورونا .