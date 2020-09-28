قرارات حكومية هامة قبل رحيل الـــرزاز

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- ما زال الأردنيـــون ينتظرون قرارات هامة خلال اليومين القادمين ، بسبب تداعيات أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على الأردنيين ، الأمر الذي حدا بالحكومة ، إلى اتخاذ إجراءات شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

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وأهم تلك القرارات ، مصير دوام طلبة المدارس ، والتي بات القرار الحكومي في هذا الشأن ، محط الأنظار الشعبية ، حيث أن رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزاز ، قام بتعديل أمر الدفاع (7).

القرار الثاني ، والذي سيعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محي الدين توق ، بشأن دوام طلبة الجامعات ، وآلية تلقي التعليم الجامعي للطلبة .

القرار الثالث، بشأن الإعلان رسميا عن عدم فرض الحظر الشامل يوم الجمعة ، وفق تصريحات حكومية سابقة والتي استبعدت قرار الحظر ، نتيجة للمعطيات الاقتصاديـــة الراهنـــة في الأردن .

القرار الرابع ، فيما يتعلّق بمصير صالات المطاعم والمقاهي، حيث رجّحت مصادر أن يتم الإعلان عن مصيرها خلال أيام ، بعد اجتماع مع الجهات المعنية الرسميّة ، ومتضرّرين في القطـــاع، قبل أيام .

القرارات الحكومية ، يجدر أن يتم الإعلان عنها ، قبل رحيل الحكومة الحالية ، والتي تتجهّز للرحيل.

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