قرارات حكومية هامــة الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - ينتظر الأردنيون قرارات حكوميّـــة هامة ، خلال الشهر الحالي ، والتي تتمثّــل فيما يلي :

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قرار رسمـــي، بشأن تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ويصدر رئيس الوزراء بهذه المناسبة، بلاغاً رسميّاً، وتستثنى الجهات التي تتطلب طبيعة عملها غير ذلك.

ويأتي ذكرى المولد النبوي الشريف 12 ربيع اول ، يوم الأربعاء الموافق الـ 28 تشرين الأول، أو يوم الخميس 29 تشرين الأول.

القرار الثاني ، العمل بالتوقيت الشتوي ، الذي يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول سنويا، والذي يوافق 30 من الشهر الحالي.

القرار الثالث ، إعـــادة فتح المعابر البريّــة ، على ضوء تصريحات سابقة ، في هذا الشأن ، حيث أوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه سيتم استقبال القادميـــن من الأردن سواء العالقين أو الزائريـن ، عبر منصّــة خاصة .

وسيتم فتح المعابر من خلال "البروتوكول الصحــي " ، نتيجة للوضـــع الوبائي الراهن .

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