السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

قرارات سارة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

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السبت، 26-12-2020 11:33 ص

للتخفيف على الأردنيين

قرارات سارة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون بشائر خير بداية العام القادم ، وفق تصريحات صحافية سابقة لمسؤولين.

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التصريحات الرسمية ، جاءت من خلالها عزم الحكومة على تنفيذ عدد من القرارات التي شأنها التخفيف على الأردنييـــن ، في ظـلّ جائحة كورونا التي ألقت بظلالها عليهم ، خاصة فيما يتعلّق بالشأن المادي .

 

اولى تلك القرارات والتي تعتبر بشرى حكومية ، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا ، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام المقبل ، بحسب تصريح وزير العمل ، معن القطامين ، ما يقلل من طأة الأعباء الاقتصادية على كثير من  العائلات الأردنية، وسط تراجع واضح لمردودها المالي الشهري.

 

أما الأمـر الثاني ، يتعلق بموعد وصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة ، حيث سيكون ذلك منتصف الشهر المقبل، وفق ما أفاد به وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد.

 

الأمر الثالث ، تعهّد الحكومة بإعادة الزيادات المقرّرة على علاوات موظفي القطاع العام اعتباراً من بداية العام المقبل.

 

 

الأمر الرابع ، ما رجحه وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، بأن يتم البدء بصرف مخصصات المستحقين من برنامجي " تكافل 3 ودعم المياومة " التي اطلقته الحكومة مؤخرا في شهر شباط من العام القادم ، وسيكون الصرف بأثر رجعي من شهر كانون الثاني 2021 .

 

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