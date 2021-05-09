قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

الوكيل الاخباري

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- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021م.ويأتي النظام لغايات ترخيص شركات الصّرافة، وتحديد فئاتها، ورأس مالها، والشروط الواجب توافرها في الإدارة العُليا للشركة، وتحديد كل ما يتعلّق بطلبات الترخيص وتجديد الرخص.كما أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2021م، بهدف تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين، ولتشجيعهم على الاستثمار والادّخار، من خلال شمولهم بالخدمات التمويليّة التي يقدّمها الصندوق.على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين منصور عودة أحمد الوريكات مديراً عامّاً لصندوق التنمية والتشغيل، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة، وبعد حصوله على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة.