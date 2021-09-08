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قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

الأربعاء، 08-09-2021 01:59 م

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

رئاسة


الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على السير في إجراءات استكمال العمل في مشروع مستشفى معان العسكري، بما يسهم في تشغيل المستشفى أصوليّاً، وخدمة أبناء المحافظة على أكمل وجه.

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و بموجب القرار، سيتمّ تنفيذ أعمال الطّابقين الثالث والرابع في المبنى الرئيس للمشروع، كما وردت في وثائق العطاء الأصلي، وبمساحة إجماليّة تبلغ (4034) متراً مربّعاً للطابقين، على أن تكون سعة المستشفى عند تشغيله 110 أسرّة، قابلة للتوسعة المستقبليّة لتصل إلى 150 سريراً.


ووافق مجلس الوزراء على الخطّة التنفيذيّة لمصفوفة الأولويات الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النّوع الاجتماعي، والعنف الأُسري، وحماية الطفل للسنوات 2021 – 2023م.


وتأتي الخطّة استكمالاً لإجراءات تعزيز منظومة حماية الأسرة، وتتضمّن أنشطة تنفيذيّة للقطاعات ذات العلاقة، مقسّمة إلى سبعة محاور رئيسة هي: الموارد البشريّة، وبناء القدرات، وتحسين الخدمات، والدّعم اللوجستي، والتشريعات والسياسات، والشراكة والتنسيق، والتوعية.


على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء ترفيع عدد من الوزراء المفوّضين في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين إلى رتبة سفير وهم: "محمّد مصطفى" التلّ، والدكتور إسماعيل المعايطة، وصلاح السحيمات، ورغد السقّا، وجعفر محمّد جعفر، ومعتزّ الخصاونة، وصدقي العموش، وخالد القاضي، وعدلي الخالدي، ومحمّد الشبّار.

 

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