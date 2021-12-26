قرارات صادرة عن لجنة تحديث القطاع العام

الوكيل الاخباري - قررت لجنة تحديث القطاع العام، التي قرر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين والمتخصصين تشكيل ثلاث فرق عمل منبثقة عنها لمناقشة المحاور التشريعية والمؤسسية والخدماتية وعقد اجتماعات اسبوعية للجنة واجتماعات مكثفة لفرق العمل للوصول إلى الاهداف الاستراتيجية لعملها وإدارة عملية التغيير بشكل علمي ومدروس وتسمية عضو اللجنة بدرية البلبيسي منسقة عامة للجنة مع إمكانية استعانة اللجنة بالخبرات التي تراها ضرورية.



وناقشت اللجنة الاطار العام ومحاور عملها من خلال تشخيص واقع الحال للقطاع العام والخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى استراتيجية عامة وبرنامج عمل تنفيذي بمخرجات واضحة لتطوير القطاع العام وإعادة الألق للإدارة العامة الأردنية.

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