الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

شركة تمويل ترد على ما تم تداوله مؤخراً حول نشاطها الاقراضي

الضمان: تمديد برنامج استدامة لغاية حزيران المقبل

نقابة اطباء الاسنان تتخذ قرارات مهمة

الخرابشة للصحة : اعلان عدد الاصابات لا يكفي

قرارات صادرة عن لجنة تحديث القطاع العام

الخصاونة يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديث القطاع العام

بعد 3 اشهر.. 1500 شخص في الأردن سيحصلون على الدواء المضاد لكورونا

الغذاء والدواء: إطلاق مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية

أول رد من الأزمات بعد تسجيل 328 إصابة بمتحور أوميكرون في الأردن

الأحد، 26-12-2021 02:45 م

قرارات صادرة عن لجنة تحديث القطاع العام

الخصاونة لوغو


الوكيل الاخباري - قررت لجنة تحديث القطاع العام، التي قرر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين والمتخصصين تشكيل ثلاث فرق عمل منبثقة عنها لمناقشة المحاور التشريعية والمؤسسية والخدماتية وعقد اجتماعات اسبوعية للجنة واجتماعات مكثفة لفرق العمل للوصول إلى الاهداف الاستراتيجية لعملها وإدارة عملية التغيير بشكل علمي ومدروس وتسمية عضو اللجنة بدرية البلبيسي منسقة عامة للجنة مع إمكانية استعانة اللجنة بالخبرات التي تراها ضرورية.

وناقشت اللجنة الاطار العام ومحاور عملها من خلال تشخيص واقع الحال للقطاع العام والخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى استراتيجية عامة وبرنامج عمل تنفيذي بمخرجات واضحة لتطوير القطاع العام وإعادة الألق للإدارة العامة الأردنية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

12202119163450293206669

شركة تمويل ترد على ما تم تداوله مؤخراً حول نشاطها الاقراضي

116343363_1772774732865415_700217627511561046_n

نقابة اطباء الاسنان تتخذ قرارات مهمة

بترا 2

إقليم البترا والجامعة الأردنية توقعان إتفاقية لإنشاء حاضنة أعمال

12202121134622553390581

الخرابشة للصحة : اعلان عدد الاصابات لا يكفي

1220217112546383587606

اجتماع طارئ للجنة الأوبئة بعد ارتفاع إصابات "أوميكرون"

أخبار متعلقة
الخصاونة

الخصاونة يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديث القطاع العام

مبنى رئاسة الوزراء

قرار حكومي بتثبيت 85 عامل وطن في بلدية عين الباشا

9201912155948132

المعايطة: الأردن يسعى للارتقاء بحقوق الإنسان وصون كرامته

42-1-1536x845

الخصاونة لنظيره الفلسطيني: الميزان التجاري لا يلبي الحد الأدنى للتطلعات

1220212142657721642687

الخصاونة: نؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

ييييييييي

بعد إشاعة خلافه مع "الرئيس".. الجازي يرافق الخصاونة إلى فلسطين