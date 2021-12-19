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الأحد، 19-12-2021 05:48 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد، والتي ترأّسها رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، على استكمال تنفيذ الأجزاء المتبقّية من الطَّريق الصحراوي.

ولهذه الغاية، وافق المجلس على صرف مبلغ (10) مليون دينار من مخصَّصات النَّفقات الطَّارئة المرصودة في قانون الموازنة العامَّة للسَّنة الماليَّة 2021م.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 37 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية 15 قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

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