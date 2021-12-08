قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة على شمول المناطق التنموية بقراره السَّابق، المتعلِّق بالخصومات على رسوم التحقُّقات والعوائد والتَّعويضات وفضلات الطُّرق.



وبموجب القرار فقد تمّ تمديد منح الخصم على أثمان فضلات الطُّرق المترتِّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان بواقع (25%) عند الدّفع نقداً، وذلك حتى تاريخ 31/12/2021م.



وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2021م، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المترتِّبة على أصحاب العمل، من خلال تخفيض رسوم تصاريح العمل، بما ينعكس على كُلف الإنتاج في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة.



كما أقرَّ المجلس نظام التَّنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2021م، بهدف تطوير آليَّات العمل في الوزارة، وتفعيل مبدأ التخصُّص فيها، ورفع كفاءة العمليَّات الإداريَّة، وسرعة اتخاذ القرارات.



على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) لمدَّة سنتين، برئاسة وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، وعضويَّة كلّ من: مدير عام وكالة الأنباء الأردنيَّة، وشفيق أحمد سطعان عبيدات، وحامد مفضِّي عبد الرحمن السَّعايدة، وسمر هتلر مخائيل حدَّادين، ونيفين محسن صبري عبد الهادي، وعضو يسمِّيه مجلس نقابة الصَّحفيين.



كما قرَّر المجلس تعيين خالد أحمد عربيَّات مفوَّضاً متفرِّغاً في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني لمدَّة أربع سنوات.

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