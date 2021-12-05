الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي تحدّث بطاقات تقديم الخدمة وتستغني نهائياً عن الوثائق المطلوبة في غالبية خدماتها

تأجيل جلسة مجلس النواب المنوي عقدها الاثنين

طبيب اردني يوضح سبب ارتفاع وفيات كورونا في الاردن اليوم

إربد: حوارية بعنوان النساء في طريقهن للسياسة

ندوة حول الحياة السياسية بجامعة آل البيت

حوارية حول التمكين السياسي للشباب بإربد

تنفيذ مبادرة كلنا شركاء بالبلقاء

معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا يُطلق نادي الخريجين الباحثين الشباب

الصفدي يستقبل جون كيري

مكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

الأحد، 05-12-2021 06:34 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

1220214172828434557841


الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة، السَّماح للوزارات والدَّوائر الحكوميَّة بتمديد خدمة الموظَّفين الذين تمَّ تعيينهم، ولم تنتهِ خدماتهم، ولم يصدر قرار من المرجع المختصّ بإنهاء خدماتهم، وسيبلغون سنَّ الشَّيخوخة، وذلك بتمديد خدماتهم سنة فسنة، للمدَّة التي أجازها نظام الخدمة المدنيَّة رقم (9) لسنة 2020م، وبحدٍّ أقصى خمس سنوات، أو المدَّة المتبقِّية في حال تمَّ تمديد خدماتهم سابقاً، وذلك لتمكينهم من الحصول على رواتب تقاعديَّة.

كما قرَّر المجلس تكليف وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنيَّة، بدراسة إمكانيَّة تمديد خدمات الموظَّفين الذين تمَّ تعيينهم بموجب قراريّ مجلس الوزراء رقم (378) تاريخ 11/1/2011، ورقم (1997) تاريخ 6/9/2011م، وصدر قرار بإنهاء خدماتهم لبلوغهم سنَّ الشيخوخة، وذلك بغية حصولهم على رواتب تقاعديَّة.

ووجَّه المجلس وزير التَّربية والتعليم برفع تقرير مفصَّل بهذا الشأن، يتضمَّن تنسيبات واضحة حيال الإجراءات الواجب اتِّخاذها بشأن هذه الفئة من الموظَّفين، وذلك لترسيخ مبدأ المساواة مع زملائهم.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تطبيق قراره المتعلِّق بتمديد العمل بإعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة مما نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وبدل المواقف حتى نهاية العام الحالي، على منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة.

ويشترط القرار لغايات الاستفادة من الإعفاء أن يتمّ تسديد المستحقّات المترتّبة على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/12/2021م، وأن لا يكون قد تمَّ منحهم خصماً من اللجنة المختصَّة.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة بسبب تداعيات جائحة كورونا، ومساعدتهم على تجاوز آثارها السلبيّة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 7

طبيب اردني يوضح سبب ارتفاع وفيات كورونا في الاردن اليوم

w

إربد: حوارية بعنوان النساء في طريقهن للسياسة

w

ندوة حول الحياة السياسية بجامعة آل البيت

122021418740242388984

حوارية حول التمكين السياسي للشباب بإربد

11202125223333700996274

تنفيذ مبادرة كلنا شركاء بالبلقاء

1638721165326

معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا يُطلق نادي الخريجين الباحثين الشباب

أخبار متعلقة
11202128145213661187181

مجلس الوزراء يقرِّر إعادة عدد من المعلِّمين الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكِّر لعملهم

261969083_260285422799837_4556393382008570019_n

الحكومة تقر مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية.. تفاصيل

1120212216545848524898

الخصاونة يخاطب الهيئة المستقلة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمَّان

رئاسة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء يوم الأربعاء

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد