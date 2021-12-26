قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد منح شركات الاتِّصالات المحليَّة تردّدات راديويَّة إضافيَّة مجانيَّة، بواقع (35) ميجا هيرتز للاتصالات المتنقِّلة، و(10) ميجا هيرتز للاتصالات الثَّابتة حتى تاريخ 2022/3/31.



ويأتي القرار نظراً لكون التَّردُّدات المجَّانيَّة الممنوحة لشركات الاتِّصالات قد ساهمت في توسيع رقعة التَّغطية لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتلبية الطَّلب المتزايد على سِعات الإنترنت من طلبة المدارس والجامعات الرَّسميَّة والخاصَّة في ظلِّ جائحة كورونا.

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ووجَّه مجلس الوزراء إلى مراجعة القرار في حينه، بحسب تطوُّرات الوضع الوبائي في المملكة، والإجراءات الحكوميَّة المرتبطة بتداعيات الجائحة.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عماد منتصر المعايطة أميناً عامَّاً للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية، وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى بين جميع المتقدِّمين لإشغال الوظيفة، بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.