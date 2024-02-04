قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2024م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب واستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره حسب الأصول.

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ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم آليَّات بيع وشراء الطَّاقة الكهربائيَّة المُنتَجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجدِّدة لتوليد الطَّاقة الكهربائيَّة، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدَّات مصادر الطَّاقة المتجدِّدة، وترشيد استهلاك الطَّاقة التي تُعفى من الرُّسوم الجمركيَّة وتخضع للضَّريبة العامَّة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.



كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مديني المؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته (50%) من الغرامات والفوائد القانونيَّة المستحقَّة في ذمَّتهم، شريطة تسديد قيمة (أصل القرض) المترتِّبة عليهم خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين أحمد السَّواعي أميناً عامَّاً لديوان المحاسبة.



كما قرَّر المجلس قبول استقالة أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات، وإحالة أمين عام وزارة الإدارة المحليَّة للشُّؤون الفنيَّة المهندس حسين مهيدات إلى التَّقاعد.