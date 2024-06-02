قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام الطَّائرات الجاثمة لسنة 2024 م.

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ويأتي النِّظام لغايات تنظيم وجود الطَّائرات الجاثمة على أرض المطار وفي مراكز الصِّيانة أكثر من المدَّة المحدَّدة، أو التي يثبت تخلِّي مشغِّلها عنها، سواءً المسجَّلة منها أو غير المسجَّلة في السجلِّ الوطني؛ وذلك للمحافظة على أمن الطَّيران وسلامته، وكذلك المحافظة على البيئة والملاحة الجويَّة والمظهر العام للمطارات.



على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الدَّوري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين حول الإجراءات المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع الأسعار، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسيَّة.



واستمع المجلس إلى إيجاز قدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشمالي حول أسعار السِّلع حيث أكَّد أنَّه وبرصد متوسِّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة فإنَّ الأسواق شهدت استقرار أسعار 56 سلعة أساسيَّة، وانخفاض 28 سلعة أخرى، فيما شهدت ارتفاع أسعار 6 سلع منها أصناف من الخضار واللُّحوم.



وأكَّد الشَّمالي أنَّ الوزارة مستمرة بتسيير الجولات الرَّقابية على الأسواق والمنشآت، حيث جرى تنفيذ قُرابة 3273 زيارة إلى منشآت تجاريَّة خلال الأسبوعين الماضيين، نجم عنها تحرير 162 مخالفة وفق أحكام للقانون.