قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2021 م.



وتأتي التعديلات بهدف إيجاد وحدة تنظيميَّة تتولَّى متابعة المِنح والمبادرات والمشاريع، وتقييم أثرها؛ في ظلِّ توجُّه المجلس لإطلاق برنامج للمنح الصَّغيرة، لدعم المشاريع والمبادرات التي تنفِّذها الجمعيَّات في مجال الإعاقة.



كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مصانع الأدوية والرّسوم التي تستوفى منها لسنة 2021م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيَّة لسنة 2021م، وأحالهما إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير بإجراءات إقرارهما حسب الأصول.

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