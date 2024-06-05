الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الارصاد توجه 3 تحذيرات للمواطنين حول طقس الخميس

التنمية الاجتماعية: يحتاج الأردن لأكثر من 44 ألف حضانة إضافية

الكنيست يصادق على قانون لمنع البعثات الدولية للفلسطينيين بالقدس

تقديرات اسرائيلية بأن الحرب مع حزب الله قد تندلع بالأسابيع المقبلة

الارصاد : هذا موعد تراجع الكتلة الحارة عن الأردن

بريطانيا: بدء تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

الاحتلال : سنحاول تمديد أمر إغلاق مكاتب الجزيرة

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 36586 منذ 7 اكتوبر

الأربعاء، 05-06-2024 03:32 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام فحص الأدوية لسنة 2024م.

اضافة اعلان


ويأتي النِّظام لغايات تحقيق متطلَّبات اعتماديَّة المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء لدى الجهات العالميَّة المتمثِّلة بمنظومة اعتماد المصانع الدَّوائيَّة العالميَّة ومنظَّمة الصحَّة العالميَّة.


كما يأتي النِّظام بهدف وضع نظام مستقلّ لفحص المستلزمات الطبيَّة، وتنظيم فحص المستحضرات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والمستحضرات الطَّبيعيَّة، بالإضافة إلى تنظيم فحص الأدوية في المختبرات التَّعاقديَّة، ومنح المختبرات المعتمدة لدى المؤسَّسة شهادة الممارسة المخبريَّة الجيِّدة، وتنظيم تحليل الأدوية والمستلزمات الطبيَّة في المختبرات التَّعاقديَّة والمختبرات المعتمدة لدى المؤسَّسة.


وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظام فحص المستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2024م؛ لغايات تنظيم أحكام وإجراءات الفحص الخاصَّة بهذه المستلزمات في مختبر المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء أو المختبرات المعتمدة لديها أو التي تتعاقد معها.


كما أقرَّ المجلس نظام المراكز الإيوائيَّة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024م؛ لغايات تنظيم الأحكام الخاصَّة بتجديد ترخيص هذه المراكز، والرَّقابة والإشراف عليها، وتحديد شروط المنتفعين منها، والكوادر الطبيَّة والفنيَّة والإداريَّة العاملة فيها، وتحديد الجزاءات على المراكز المخالِفة.


وأقرَّ المجلس أيضاً نظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2024م؛ لغايات تحديد مقدار الرُّسوم التي يستوفيها البنك المركزي الأردني من البنوك؛ وفقاً لأحكام قانونها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة التَّغذية لسنة 2024م؛ وذلك لتحديد معايير وشروط مزاولة هذه المهنة، والكفاءات العلميَّة والمعرفيَّة المطلوبة لذلك.


كما قرَّر أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلديَّة بني عبيد لسنة 2024م؛ وذلك إنفاذاً لأحكام المادَّة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديَّات رقم 35 لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظاماً خاصَّاً لكلِّ محكمة بلديَّة، وللنَّظر في المخالفات التي تُرتكب لأحكام هذا القانون.


على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(37) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
540945

مهيدات: اعتماد دولي لمؤسسة الغذاء والدواء كعضو في ICH

666051231ef41

التنمية الاجتماعية: يحتاج الأردن لأكثر من 44 ألف حضانة إضافية

e310fb4757e442bf2f1d903b4ac2a1c4

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

1717587033944

مذكرة تفاهم لإدماج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية

fa1601a3-085e-48be-8559-1d8b70a0536d

مسّاد يبحث تعميق التعاون الأكاديمي بين اليرموك والجامعات الأمريكية

99

تجارة الأردن وعمان يبحثان بناء علاقات اقتصادية مع ألمانيا

أخبار متعلقة
image (1)

صدور إرادات ملكية سامية

الخصاونة

قرار حكومي بشأن الجامعات الأردنيَّة الخاصَّة

WhatsApp Image 2024-05-26 at 3.52.51 PM

هيئة الخدمة والإدارة العامة تطلق مشروع تطوير نظام إدارة القيادات الحكومية

main_image664de30291ba8

مجلس الوزراء يقر نظام إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام

الخصاونة

قرارا صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

2416931

قرارات مجلس الوزراء