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الأحد، 27-06-2021 05:19 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

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الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021م.اضافة اعلان


ويأتي إقرار مشروع القانون نظراً لمكانة موقع المغطس، وأهميّته التاريخيّة، باعتباره تراثاً عالميّاً.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزّز أهميّتها لتكون من بين أهمّ الوجهات السياحيّة العالميّة الدينيّة والتاريخيّة، وأكبرها، وبما يسهم في رفد السّياحة الدينيّة بالمملكة، ودعم المجتمعات المحليّة وتمكينها، وتعزيز قدراتها، وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وبموجب مشروع القانون، سيتمّ إنشاء مؤسّسة خيريّة غير ربحيّة تعنى بتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس.

كما أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الإفتاء لسنة 2021م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام التدريب للرصد والتنبؤات الجويّة لسنة 2021م، وأحالهما إلى ديوان التشريع والرأي للسير بالإجراءات الأصوليّة لإقرارهما.

 




 

 


 

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