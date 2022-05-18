قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوُّعي لسنة 2022م.



وبموجب النِّظام، سيتمُّ استحداث جائزة في وزارة الشَّباب، لتكريم المتطوّعين المتميِّزين، تحمل اسم صاحب السموّ الملكي، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليِّ العهد.



وتهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوُّعي في المجتمع الأردني وتنظيمه، من خلال تشجيع المواطنين للقيام بالأعمال التطوّعيَّة، وتوجيه طاقات الشَّباب إليها.



كما تهدف الجائزة إلى تفعيل المسؤوليَّة المجتمعيَّة لدى المؤسَّسات، وتكريم الأفراد والمؤسَّسات القائمة على الأعمال التطوّعيَّة المتميِّزة وذات الأثر الإيجابي على عمليَّة التَّنمية المستدامة، وتشجيع أصحاب الأفكار في مجال العمل التطوُّعي ووضع أفكارهم موضع التَّنفيذ.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2022م.



ويأتي النِّظام لغايات السَّماح بتوفير الخدمات المحليَّة اليوميَّة ضمن منطقة السَّكن، بهدف تسهيل خدمة سكَّان الأحياء السَّكنيَّة، من خلال منح رخص المهن في تلك الأحياء.



كما يهدف النِّظام إلى تنظيم ترخيص محطَّات المحروقات ضمن مناطق السَّكن، وحثّ مالكي الأبنية القائمة غير المرخَّصة على ترخيصها، وتحفيز الحركة العمرانيَّة في المدينة من خلال تخفيض رسوم ترخيص الأبنية.



ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الضَّابطة الجُمركيَّة لسنة 2022م، الذي يتضمَّن إقرار أحكام وظيفيَّة خاصَّة لمرتَّبات الضَّابطة الجُمركيَّة، تراعي خصوصيَّة الأعمال التي يقومون بها؛ باعتبارها دائرة ماليَّة واقتصاديَّة على درجة عالية من الأهميَّة.



كما يتضمَّن مشروع النِّظام أحكاماً تتعلَّق بالضَّبط والرَّبط الجمركي على غرار الأحكام النَّاظمة للضَّابطة العدليَّة، وأحكاماً لتنظيم الأمور الماليَّة لموظَّفي الدَّائرة، والشُّروط الواجب توافرها في الأشخاص المرشَّحين للتعيين في الدَّائرة، وتنظيم التزاماتهم ومهامهم وواجباتهم ومسؤوليَّاتهم.

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