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الأحد، 05-06-2022 06:51 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأسباب الموجبة لمشروع نظام محميَّة العقبة البحريَّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إنشاء وإعلان محميَّة العقبة البحريَّة كبديل عن متنزَّه العقبة البحري، ولوضع تشريع ينظِّم عمل وإدارة المحميَّة وتحديد حدودها ومأسسة إجراءاتها التَّنفيذيَّة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على شمول منطقة وادي عربة ضمن مشروع إنتاج الأعلاف المستدام من أجل التوسع في زراعة الأعلاف في المنطقة.

ويأتي القرار للمساهمة في تنمية المجتمع المحلِّي في منطقة وادي عربة، ورفع كفاءة وإنتاجيَّة الثَّروة الحيوانيَّة، والحدِّ من نقص الأعلاف المقدَّمة لمربِّيها، ولغايات الاستفادة من مخرجات إعادة تأهيل النُّظم البيئيَّة البريَّة في البادية بشكل مستدام، من خلال دعم المشاريع الإنتاجيَّة ذات الجدوى الاقتصاديَّة والأثر البيئي الإيجابي.

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