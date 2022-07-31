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الأحد، 31-07-2022 07:35 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل لجان السَّلامة والصحَّة المهنيَّة وتعيين المشرفين في المؤسَّسات لسنة 2022م، بهدف توفير الحماية للعُمَّال من الأمراض المهنيَّة، وتحسين الإنتاجيَّة في المؤسَّسات، والتَّقليل من إصابات العمل والآثار النَّاجمة عنها.

وينصُّ النِّظام على توفير مختصِّين في مجال السَّلامة والصحَّة المهنيَّة يتولُّون الإشراف على وضع السِّياسات والمعايير والخطط، وإعداد القواعد والنُّظم والتَّعليمات الفنيَّة التي ينبغي أن تُتَّبع في هذا المجال، ومراقبة تنفيذها وفقاً لأحدث الممارسات والمنهجيَّات العالميَّة.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتِّقنية لسنة 2022م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظَّفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعيَّة العاملين في القدس.

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