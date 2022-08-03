قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء نظام مركز الأبحاث الزِّراعيَّة الدَّوائيَّة في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة لسنة 2022م؛ بهدف إنشاء مركز متخصِّص في زراعة النَّباتات الدَّوائيَّة، وإجراء الأبحاث العلميَّة الزِّراعيَّة والدِّراسات الدَّوائيَّة عليها، بما يسهم في رفع مستوى القدرات الطبيَّة والعلاجيَّة في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة وتعزيز كفاءتها.



ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إدارة المواد والنِّفايات الخطرة لسنة 2022م، بهدف تحديد المواد والنِّفايات الخطرة التي يُحظر أو يُقيَّد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو إلقاؤها بأيِّ طريقة في المملكة، ولتشكيل لجنة فنيَّة مختصَّة لتنظيم إدارة المواد والنِّفايات الخطرة.



كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام منع المكارِه داخل حدود أمانة عمان لسنة 2022م، ومشروع نظام الغابات والمتنزَّهات والحدائق العامَّة لأمانة عمان لسنة 2022م.



ويأتي كلا النِّظامين انسجاماً مع أحكام قانون أمانة عمَّان رقم (18) لسنة 2021م، ودخوله حيِّز التَّنفيذ، والذي نصَّ على إصدار مشاريع أنظمة تنظِّم عمل الأمانة.

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