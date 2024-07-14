قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الزَّكاة لسنة 2024م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

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ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة التَّطوُّر في أعمال الصَّندوق، بما ينسجم مع الواقع العملي، ولمعالجة بعض الاختلالات الإداريَّة القائمة.



وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2024م؛ بهدف مواءمته مع القوانين والتَّشريعات الحديثة النَّاظمة لعمل الجامعات الرَّسميَّة.