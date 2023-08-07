قرارات صادرة عن وزارة التربية اعتباراً من بداية العام الدراسي

الوكيل الاخباري - أقرت لجنة التخطيط المركزي في وزارة التربية والتعليم، نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية، الذي يهدف إلى توفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية تخدم المتعلم والمجتمع، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل التربوي في النظام التعليمي، لتمكينه من التعامل مع متغيرات التعليم والتعلم المستجدة، بتوفير الأدوات التكنولوجية للتعلم المستمر والتنمية المهنية، وتعزيزها في المجتمع.



كما أقرت اللجنة، خلال اجتماع ترأسه وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، التعديلات المقترحة على أسس اختيار مديري المدارس ومساعديهم، وفق مجموعة من المعايير التي يتنافس عليها المتقدمون بطلبات النقل إلى وظيفتي، مدير، ومساعد مدير مدرسة، على أن يُعمل بالأسس المُعدلة اعتبارا من بداية العام الدراسي 2023/ 2024.



كما وافقت اللجنة على المقترح باستحداث قسم الإعلام المرئي والمسموع، بغية تنسيق العمل مع المحطات التلفزيونية والإذاعية، تناط به مجموعة من المهام منها توفير المعلومة لممثلي الوزارة في اللقاءات والمقابلات، وتجسير الفجوات بين الواقع وبين ما يبث في الوسائل الإعلامية المختلفة، وإعداد الردود المناسبة حول القضايا المبثوثة إذاعيا وتلفزيونيا.



حضر الاجتماع الأمينان العامان للوزارة، للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ومديرو الإدارات في مركز الوزارة.

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