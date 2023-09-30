قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة استناداً إلى أحكام المادتين (92) و(181/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته وبناء على تنسيب أمين عام الشؤون التعليمية وأمين عام الشؤون الإدارية والمالية بالوكالة إجراء التشكيلات الإدارية الاتية ابتداء من تاريخ 28/9/2023



1. د. جميل مصطفى الخلف مستشاراً في مركز الوزارة برتبته وراتبه.



2. د. أسامة عايد كساب شديفات مديراً لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى.



3. د. ماجد محمد علي لافي مديراً لمديرية التربية والتعليم لمنطقة لواء بني عبيد بإربد.



4. حمزة عبدالكريم نجادات مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد.



5. عودة محمد عبدالله الضرايعة مديراً لمديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية.

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