قرارات صارمة أمام الحكومة بعد نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - يترقب الأردنيون قرارات الحكومة ، على ضوء ما دعا إليه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اللجنة الوطنية للأوبئة، حيث الاجتماع الطارئ يوم غد الثلاثاء، وذلك بحسب ما كشفه عضو اللجنة الدكتور بسام حجاوي.
جاء ذلك ، نتيجة للتجمعات المخالفة للبروتوكولات والإجراءات الصحية، التي تزامنت مع الاحتفال بنتائج التوجيهي، اليوم الاثنين ، حيث تشكيل التجمعات وعدم ارتداء الكمامة.
ومن جهته دعا حجاوي المواطنين إلى المسارعة في أخذ المطعوم، فهو الأمل الوحيد للخروج من جائحة كورونا .
لجنة الأوبئة بصدد دراسة المنحنى الوبائي على مدار الأيام القليلة القادمة ، ومدى تطبيق المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية ، التي من المفترض تطبيقها في الأول من شهر أيلول(9) القادم .
مصادر أكدت لـ"الوكيل الإخباري" أنه في حال تراجع الوضع الوبائي ، فإنه سيتم العدول عن الإجراءات التخفيفية ، حفاظا على صحة وسلامة الأردنيين، ومنعا من انتشار الفيروس.
ولفتت أنه قد يصار إلى تنفيذ إجراءات صارمة ، في حال كانت إصابات كورونا عالية .