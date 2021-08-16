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الإثنين، 16-08-2021 03:01 م

قرارات صارمة أمام الحكومة بعد نتائج التوجيهي

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الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - يترقب الأردنيون قرارات الحكومة ، على ضوء ما دعا إليه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اللجنة الوطنية للأوبئة، حيث الاجتماع الطارئ يوم غد الثلاثاء، وذلك بحسب ما كشفه عضو اللجنة الدكتور بسام حجاوي.

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جاء ذلك ، نتيجة للتجمعات المخالفة للبروتوكولات والإجراءات الصحية، التي تزامنت مع الاحتفال بنتائج التوجيهي، اليوم الاثنين ، حيث تشكيل التجمعات وعدم ارتداء الكمامة.

 

ومن جهته دعا حجاوي المواطنين إلى المسارعة في أخذ المطعوم، فهو الأمل الوحيد للخروج من جائحة كورونا .

 

لجنة الأوبئة بصدد دراسة المنحنى الوبائي على مدار الأيام القليلة القادمة ، ومدى تطبيق المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية ، التي من المفترض تطبيقها في الأول من شهر أيلول(9) القادم .

 

مصادر أكدت لـ"الوكيل الإخباري" أنه في حال تراجع الوضع الوبائي ، فإنه سيتم العدول عن الإجراءات التخفيفية ، حفاظا على صحة وسلامة الأردنيين، ومنعا من انتشار الفيروس. 

 

ولفتت أنه قد يصار إلى تنفيذ إجراءات صارمة ، في حال كانت إصابات كورونا عالية .

 

 



 

 


 




 

 


 

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