الجمعة 20-08-2021
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الجمعة، 20-08-2021 07:56 م

قرارات صارمة بحق المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - اكدت الحكومة في بيان اليوم الجمعة، إنه وبموجب خطة الوصول إلى الصيف الآمن وأوامر الدفاع والبلاغات ذات العلاقة يمنع لغير الحاصلين على الجرعة الأولى من المطعوم ولم يمض عليها 21 يوما دخول المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو والسنوكر الترويحية الرياضية والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشات الفندقية والمسابح في المجمعات السكنية.اضافة اعلان


كما يمنع ايضا دخول دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية والمراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وأماكن تقديم الارجيلة والملاعب الرياضية وصالات الأفراح ومنشات تنظيم الحفلات.

 




 

 


 

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