قرارات صارمة تداولها الأردنيون بالرغم من عدم حسمها رسميا

الوكيل الإخباري - بدأ الأردنيون ، بتناقل وتداول عدد من القرارات التي " لم تحسمها الحكومة ، بعد" ، الأمر الذي أدى إلى إرباك المواطنين ، علما أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة وعدد من الأطراف الحكومية المعنية ، ما زالت تجتمع من أجل دراسة التوصيات التي أمامها ، واتخاذ القرارات الرسمية .

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ومن تلك القرارات ، التي تم تداولها عبر "الفيسبوك" و "الواتساب" :

حكومة بشر الخصاونه تقرر ما يلي ابتداءً من يوم الجمعة ٢٦/٢/٢٠٢١

يوم الجمعة حظر شامل في جميع أنحاء المملكة .

تمديد ساعات الحظر للقطاعات للساعه الثامنه مساء والأفراد الساعة التاسعة مساء.

اغلاق جميع صالات المطاعم بدون استثناء .

اغلاق جميع الصالات الرياضيه بجميع انواعها.

وارتأى "الوكيل الإخباري" ، التواصل مع مسؤولين معنيين في هذا الشأن ، للوقوف على ما "يُشاع" ، إلا أن المحاولات باءت بالفشل ، نتيجة لتواجدهم في الاجتماع الحكومي - حتى لحظة كتابة الخبر - ، لبحث التوصيات ، لحسم الجدل في هذا الشأن .

وتبقى الساعات القادمة مُثقلة بالتوصيات ، والخيارات الحكومية ، على وقع تراجع الوضع الوبائي الراهن إثر فيروس كورونا.

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