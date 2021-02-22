قرارات صارمة تداولها الأردنيون بالرغم من عدم حسمها رسميا

الوكيل الإخباري - بدأ الأردنيون ، بتناقل وتداول عدد من القرارات التي " لم تحسمها الحكومة ، بعد" ، الأمر الذي أدى إلى إرباك المواطنين ، علما أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة وعدد من الأطراف الحكومية المعنية ، ما زالت تجتمع من أجل دراسة التوصيات التي أمامها ، واتخاذ القرارات الرسمية .
ومن تلك القرارات ، التي تم تداولها عبر "الفيسبوك" و "الواتساب" :
حكومة بشر الخصاونه تقرر ما يلي ابتداءً من يوم الجمعة ٢٦/٢/٢٠٢١
يوم الجمعة حظر شامل في جميع أنحاء المملكة .
تمديد ساعات الحظر للقطاعات للساعه الثامنه مساء والأفراد الساعة التاسعة مساء.
اغلاق جميع صالات المطاعم بدون استثناء .
اغلاق جميع الصالات الرياضيه بجميع انواعها.
وارتأى "الوكيل الإخباري" ، التواصل مع مسؤولين معنيين في هذا الشأن ، للوقوف على ما "يُشاع" ، إلا أن المحاولات باءت بالفشل ، نتيجة لتواجدهم في الاجتماع الحكومي - حتى لحظة كتابة الخبر - ، لبحث التوصيات ، لحسم الجدل في هذا الشأن .
وتبقى الساعات القادمة مُثقلة بالتوصيات ، والخيارات الحكومية ، على وقع تراجع الوضع الوبائي الراهن إثر فيروس كورونا.
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