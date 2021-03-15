قرارات صارمة تشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون بيان الحكومة الذي سيصدر بعد قليل ، أمام تخوف من قرارات صارمة ، نتيجة لارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، بشكل ملموس .

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واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، بالعديد من القرارات "غير رسمية" ، خاصة بشأن الحظر الشامل طويل الأمد ، الأمر الذي أدى بكثيرين إلى التعليق على "البوستات" ، متمنين من الحكومة إلى عدم اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد.

وكان الناطق الإعلامي باسم الحكومة ، صخر دودين أكد لـ"الوكيل الإخباري" في وقت سابق بأن "الحظر الشامل غير وارد" ، إلا أن الأرقام اليوم تعيد الحسابات بشأن الإجراءات الرسمية.

ولم يصدر أي قرار رسمي بشأن الحظر الشامل طويل الأمد ، وما يتم تناقله وتداوله "شائعات لا أكثر".

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